الامارات | «طلبات الإمارات» تتيح لمستخدمي منصتها المساهمة في «وقف المليار وجبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة «طلبات الإمارات» عن دعمها لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في شهر رمضان بشكل مستدام.

وهذه المرة الثانية التي تدعم فيها الشركة حملات إطعام الطعام الرمضانية، حيث توفر هذا العام لمستخدمي تطبيقها التبرع عبر خطوات بسيطة وسهلة، بقيمة عدد من الوجبات بدءاً من 10 دراهم إلى 50، و100، و300، و500 درهم، لدعم حملة «وقف المليار وجبة»، التي تسعى لمكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم.

وقالت المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»، تاتيانا رحّال، إن حملة (وقف المليار وجبة) المتزامنة مع شهر رمضان الكريم تسلط الضوء على قيم العطاء والكرم التي غرستها قيادتنا الرشيدة في المجتمع، وجهودها الحثيثة لتقديم المساعدات الغذائية الأساسية للفئات المحتاجة في جميع أنحاء العالم.

وتسعى الحملة إلى توفير شبكة أمان غذائي مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات، خصوصاً ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم. كما أنها تسهم وتضاعف جهود دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.