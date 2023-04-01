الامارات | تمديد ساعات فتح جسر آل مكتوم خلال رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد ساعات فتح جسر آل مكتوم لتكون من الساعة السادسة صباحاً حتى الواحدة صباحاً من اليوم التالي، لمدة ستة أيام أسبوعياً (من الاثنين حتى السبت) خلال شهر رمضان. ودعت السائقين إلى استخدام الطرق البديلة خلال إغلاق الجسر من الواحدة صباحاً إلى الـسادسة صباحاً، وتتضمن الطريق عبر جسر القرهود وجسر الخليج التجاري ونفق الشندغة، إضافة إلى جسر الانفينيتي. وتعبر المركبات باستخدام جسر آل مكتوم، وهو أول جسر بني في دبي وتم افتتاحه عام 1963، من بر دبي إلى ديرة دبي والعكس دون الاضطرار لاستخدام القوارب التي تعرف بالعبرة، أو الالتفاف حول خور دبي.