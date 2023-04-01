الامارات | أبوظبي للتقاعد: شراء المدة الاعتبارية يكون لغايات استحقاق المعاش التقاعدي لا زيادته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن قانون التقاعد في إمارة أبوظبي يوفر العديد من المنافع التأمينية للمواطنين المسجلين لديه، تسهم في حفظ حقوقهم وتضمن لهم استمرار الدخل وتأمين مستقبلهم بعد التقاعد أهمها المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، موضحاً أن شراء المؤمن عليه لمدة خدمة اعتبارية يكون لغايات استحقاق المعاش التقاعدي فقط وليس لزيادته.

وقال مدير قطاع خدمات المتقاعدين والمستحقين في الصندوق أحمد الهاملي خلال ثاني حلقات المجلس التوعوية، التي دشنها الصندوق بداية شهر رمضان الجاري، بهدف رفع نسبة وعي الجمهور بقانون التقاعد لإمارة أبوظبي، إن من أهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم، استكمال 25 سنة خدمة، أو بلوغ سن 60 سنة للرجل و55 للمرأة مع 10 سنوات خدمة أو أكثر.

وأكد الهاملي أنه في حال كانت المرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملة ولديها على الأقل ابن واحد، يجوز لها استحقاق التقاعد إذا كان لديها 15 سنة خدمة أو 10 سنوات إذا كانت قد بلغت سن الـ50.

وذكر الهاملي أن قانون التقاعد لإمارة أبوظبي، أجاز للمؤمن عليهم شراء مدة خدمة اعتبارية لغايات استحقاق المعاش التقاعدي، موضحاً أن المدة الاعتبارية هي مدة خدمة غير فعلية يمكن للمؤمن عليه شراؤها بهدف استحقاق المعاش التقاعدي، ويمكن للمؤمن عليه شراء مدة خدمة اعتبارية بحد أقصى خمس سنوات، بهدف استيفاء شروط استحقاق المعاش التقاعدي. وشدد على أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يكون فقط لغايات استحقاق المعاش التقاعدي وليس لزيادته، لافتاً إلى أن الموافقة على طلب شراء المدة الاعتبارية يتم بعد استيفاء الشروط الخاصة بالشراء.