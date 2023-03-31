الامارات | طارق الحوسني: نجدد العهد ونؤكد مواصلة العمل على تحقيق رؤية قيادة الدولة الحكيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام لمجلس التوزان طارق الحوسني "نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حكومة وشعب دولة الامارات، بمناسبة التعيينات القيادية العليا التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والمتمثلة في تعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، متمنين لأصحاب السمو دوام التوفيق والسداد في مهامهم لما فيه خير وصلاح للوطن والمواطن.

وأضاف" تأتي القرارات لتعكس المستقبل الباهر الذي تسير إليه مسيرة الاتحاد نحو الخمسين عاماً القادمة، وإننا في مجلس التوزان نجدد العهد ونؤكد مواصلة العمل على تحقيق رؤية وأهداف قيادة الدولة الحكيمة.

وأكد أن التعيينات القيادية الجديدة تجسد الرؤية الاستشرافية لدولة الامارات نحو مستقبل مزدهر ومستدام في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، التي تسعى لمواصلة العمل على تحقيق الاهداف الإستراتيجية للدولة ومواصلة مسيرة الانجازات على مختلف الأصعدة ورسم خريطة مستقبل الإمارات في المرحلة المقبلة وتعزيز مكتسباتها في اتجاهات التنمية الحديثة.