الامارات | ضبط 6 آسيويين ألقوا زيوت خطرة في وادي دفتا برأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجابت هيئة حماية وتنمية البيئة برأس الخيمة لشكاوى مواطنين في منطقة وادي دفتا تفيد بوجود مخلفات من الزيوت في الوادِ وقامت الهيئة بمراقبة المنطقة وتبين وجود مكب زيوت مجهول المصدر، و بعد مراقبة مستمرة لأكثر من شهر لم تتمكن الهيئة من ضبط المخالفين بجهود مواطني المنطقة و تعاونهم مع الهيئة ومنهم المواطن سيف النقبي، حيث تم ضبط ست مخالفين من جنسيات آسيوية متلبسين بعملية إلقاء المخلفات في الوادي وتعد الزيوت من المواد الخطرة.

وأوضحت أن المخالفين اتخذوا المنطقة كمقر للتخلص من المواد التي يتم نقلها من مصانع مختلفة من إمارات أخرى،حيث تم ضبط سيارة نقل تحمل كمية من الزيوت واتخاذ الإجراءات القانونية، وعليه كرمت الهيئة المواطن سيف النقبي نظير لجهوده وتعاونه مع الهيئة في ضبط المخالفين و الحفاظ على الموارد البيئية من الاستنزاف أو الإضرار بها، و تقدر جهود كل المهتمين بحماية البيئة و استدامتها.