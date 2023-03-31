الامارات | رائعة شعرية جديدة لمحمد بن راشد بعنوان "التهاني"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، رائعة شعرية جديدة بعنوان "التهاني".

ونشر سموه القصيدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام"، هنأ فيها الشيوخ الكرام الذين ورثوا المعالي وهم أمل البلاد في مسيرة حافلة بالجهد والاجتهاد والعطاء.

وتقول القصيدة:

التَّهاني للشيوخْ الطَّيِّبينْ

لي عليهمْ بعدْ ربِّي الإعتمادْ

للمعالي وارثينْ وكاسبينْ

قادةْ العليا وأملْ هذي البلادْ

جيلْ يخلفْ جيلْ حينِ بعدْ حينْ

والمسيرهْ مستمرِّهْ بإجتهادْ

حطْ بوخالدْ علىَ عضدهْ اليمينْ

خالدْ وولاهْ عهدهْ بإعتمادْ

وحطْ جنبي اللِّي علىَ الشدهْ يعينْ

نعمْ منصورْ الذيْ بالجهدْ زادْ

وإختيارَهْ إثنينْ حكمَهْ نايبينْ

كانْ هزاعٍ معَهْ طحنونْ رادْ

كوكبَةْ فرسانْ معدنهمْ ثمينْ

بالشَّهامِهْ يحرسونْ الإتحادْ

وكلنا جندْ الوطَنْ لهْ حافظينْ

خلفْ بوخالدْ لنا للمجدْ قادْ

يازعيمْ المرجلِهْ لكْ تابعينْ

حكمتكْ تهدي الوطَنْ دربْ الرشادْ