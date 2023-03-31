الامارات | أبرزها حول غلاء الأسعار ودعم المحروقات.. "الوطني" يوجّه 9 أسئلة برلمانية للحكومة "الأربعاء"‎‎

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، مساء الأربعاء المقبل، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة، مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري.

ويوجّه أعضاء بالمجلس، 9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، بينها 4 أسئلة إلى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أولها من عضو المجلس، الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول "حماية أمن البيانات للمستهلك"، والثاني من العضوة شذى سعيد النقبي، حول "حماية المستثمرين المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي الإماراتي"، وتوجّه النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان سؤالا حول "الفروقات وغلاء الأسعار"، فيما يوجه العضو، عبيد خلفان السلامي سؤالًا حول "رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% ".

كما يوجه عضوان بالمجلس سؤالين إلى وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، الأول من العضو حميد علي العبار الشامسي، حول "تركات المتوفين"، ووالثاني من العضوة ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول " إجراءات طلب صرف بعض أموال القصر".

فيما يوجّه أعضاء ثلاثة أسئلة إلى وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، بينها سؤالان من العضو أحمد عبدالله الشحي، حول "تحصيل رسوم عن قوارب الصيادين" و "دعم المحروقات للصيادين"، كما يوجّه العضو سعيد راشد العابدي سؤالا حول "الزيادة المبالغ فيها لأسعار الأعلاف".

وسيناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة، لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع " تنظيم العمل التطوعي "، وتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في شأن توصيات موضوع "سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة"، اللذين تم مناقشتهما في جلسات المجلس السابقة