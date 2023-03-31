الامارات | رئيس الدولة يتلقى تهاني ملك المغرب بالتعيينات القيادية الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها سموه في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وقال جلالة الملك محمد السادس " إنني لأدعو الله عز وجل أن يسدد خطاكم وأن يلهمكم موصول التوفيق في مهامكم الجليلة لتحقيق تطلعات شعبكم الشقيق إلى مزيد من التقدم والرفعة والعلاء، مشدودي الأزر بولي عهدكم، الذي، لي كامل اليقين، أنه سيكون نعم السند والعضد لسموكم".

وأضاف جلالته " أغتنم هذه المناسبة، لأتقدم إلى سموكم بتحياتي الحارة، مجددا لكم اعتزازي العميق بما يجمعنا شخصيا من وشائج الأخوة المتينة، والمودة الصادقة، وبما يربط شعبينا الشقيقين من علاقات متميزة قوامها التضامن الفاعل والتعاون البناء.. سائلا العلي القدير أن يشملكم بحفظه على الدوام، ويمتعكم بمديد العمر وسابغ الصحة والهناء".