الامارات | تمديد ساعات فتح جسر آل مكتوم خلال رمضان و4 طرق بديله خلال اغلاقه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد ساعات فتح جسر آل مكتوم لتكون من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة الواحدة صباحًا من اليوم التالي وذلك لمدة 6 أيام أسبوعيًا، من الاثنين وحتى يوم السبت خلال شهر رمضان وابتداء من يوم أمس 30 مارس.

ودعت الهيئة السائقين الى استخدام الطرق البديلة تزامنًا مع إغلاق جسر المكتوم من الساعة 1 صباحاً إلى 6 صباحاً خلال الأيام المذكورة، والتي تتضمن الطريق عبر جسر القرهود وجسر الخليج التجاري ونفق الشندغة، بالإضافة الى جسر الانفينيتي.

وتعبر المركبات باستخدام جسر آل مكتوم، وهو أول جسر بني في دبي وتم افتتاحه عام 1963، من بر دبي إلى ديرة دبي والعكس دون الاضطرار لاستخدام القوارب التي تعرف بالعبرة، أو الالتفاف حول خور دبي.

وشهد الجسر والطرق المؤدية له عملية توسعة عام 2007، حيث تم توسيع الجسر لزيادة قدرته وتخفيف الازدحام، فافتتحت عدد من المسارب الجديدة في 7 نوفمبر 2007، ما زاد من قدرة الجسر الاستيعابية إلى 9500 مركبة في الساعة.

يذكر أن معبر جسر آل مكتوم أحد خمس معابر تعبر خور دبي في إمارة دبي أحد في الخور والتي تتضمن نفق الشندغة، والجسر العائم، وجسر القرهود، ومعبر الخليج التجاري.