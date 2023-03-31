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الامارات | 15 دورة مهنية تؤهّل المديرين لمواجهة تحديات المستقبل

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إعداد: أشرف جمال [email protected] 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت أكاديمية أبوظبي الحكومية، 15 دورة مهنية للتعليم التنفيذي، مخصصة للمديرين الحكوميين من الدرجات الوظيفية العليا والمتوسطة، بهدف تعزيز ثقة المشاركين ومهاراتهم وجاهزيتهم لمواجهة تحديات المستقبل، وذلك عن طريق المشاركة في عملية حل المشكلات والتفكير الإبداعي.

وأشارت الأكاديمية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن برامج التعليم القيادي التنفيذي تستهدف تسليط الضوء على القدرات القيادية للمشاركين، وتأهيلهم لتحقيق طموحاتهم، وتطوير الخطط الشخصية والعملية المتعلقة بالشؤون الاستراتيجية والتنظيمية والفرص القائمة على الابتكار، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للعمل بشكل مباشر مع أبرز الخبراء المعروفين على مستوى العالم في مجال تطوير المهارات القيادية.

كما تهدف البرامج كذلك إلى اكتساب المزيد من الخبرات في بيئة تعلم جماعية، تتضمن العديد من موظفي القطاع الحكومي، واستكشاف التحديات الجديدة، وتعزيز المهارات الإرشادية والقيادية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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