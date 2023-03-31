الامارات | 4 طرق مبتكرة لـ «التميّز في مقابلات العمل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد خبراء توظيف في منصة «بيت دوت كوم» أربع طرق مبتكرة لمساعدة الباحثين عن فرص وظيفية على التميّز خلال مقابلات العمل، أولها «طرح أسئلة ذات مغزى عن جهة العمل»، كون المقابلة مجرد فرصة للتعرّف إلى الشركة، كما هي الحال بالنسبة إلى مدير التوظيف للتعرّف إليك، مؤكدين أن هذا الأمر يعكس إلى حد كبير مدى اهتمام الباحث عن العمل بالوظيفة.

وأوضحوا أن الطريقة الثانية تتمثل في «ارتداء ملابس مهنية وأنيقة خلال المقابلة»، كون المرشح للوظيفة لديه فقط فرصة واحدة لترك انطباع أول عنه، ومن ثم فإن ارتداء الملابس المثالية قد يخطف إعجاب مدير التوظيف، ويرجح فرص الحصول على الوظيفة، فيما تعتمد الطريقة الثالثة على «تسليط الضوء على أي مهارات مميزة ومفيدة قد يمتلكها الباحث عن عمل خارج المتطلبات الرئيسة للوظيفة»، بينما آخر الطرق تحث على «التواصل مع مدير التوظيف بعد المقابلة»، لأن المتابعة بعد المقابلة، قد تترك انطباعاً دائماً لدى مدير التوظيف أنها مجاملة من المحتمل أن تساعد في الحصول على الوظيفة.