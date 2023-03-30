الامارات | بلدية الشارقة تمهل السائقين 10 دقائق لسداد رسوم المواقف العامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية مدينة الشارقة، أن الوقوف دون سداد الرسوم أو استخدام أكثر من موقف لركن المركبة تعد أبرز السلوكيات المحظور ممارستها عند استخدام المواقف العامة، مؤكدة أن الجلوس في المركبة لا يعفي من سداد الرسوم، لكنها أتاحت مرونة في متابعة عملية السداد بحيث تمنح 10 دقائق منذ بداية الوقوف كمهلة لسداد الرسوم.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة حامد القائد، أن تعزيز وعي الجمهور حول خدمة المواقف بشكل عام من المهام التي تحرص عليها البلدية، للحث والتنويه على أهمية الاستفادة من الخدمة بالطريقة الصحيحة دون تجاوزات، حيث قامت البلدية برصد أبرز 10 سلوكيات يحظر ممارستها عند استخدام المواقف العامة وعملت على توعية الجمهور بها، أبرزها الوقوف دون سداد الرسوم أو استخدام أكثر من موقف لركن المركبة وغيرها.

وأوضح القائد أن الجلوس في المركبة لا يعفي من سداد الرسوم، ولذا تحث البلدية على أهمية سداد الرسوم طالما قام مالك المركبة باستخدام الموقف وذلك لاستفادة أكبر قدر من الجمهور من الخدمة بشكل عام، مشيراً إلى حرص البلدية على المرونة في متابعة عملية السداد بحيث تمنح 10 دقائق منذ بداية الوقوف كمهلة لسداد الرسوم من خلال أي قناة من قنوات الدفع المتوفرة سواء كانت أجهزة سداد الرسوم أو خدمة الرسائل النصية القصيرة أو تطبيق الشارقة الرقمية، كما توفر البلدية خدمة أخرى وهي خدمة الاشتراكات الموسمية التي تتيح للمتعامل خياري الوقوف في جميع مناطق مدينة الشارقة أو المناطق التي يحددها عند الاشتراك.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة أن المواقف العامة مجانية يوم الجمعة باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، كما أن توقيت عمل الخدمة واحتساب الرسوم خلال شهر رمضان المبارك سيكون من الساعة 08:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل.

وأشار القائد إلى أنه تم تمييز المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية بوضع لوحات إرشادية زرقاء موضح عليها مواعيد تشغيل المواقف، حيث بإمكان المتعاملين سداد رسوم المواقف عبر وسائل السداد المتعارف عليها باستخدام الرسائل النصية وأجهزة استيفاء رسوم المواقف في المواقع المحددة وذلك لضمان توفير أكبر قدر من المواقف النظامية لزوار المدينة.

وذكر مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة حامد القائد لـ"الإمارات اليوم"، أن البلدية توفر خيارات عديدة لسداد الرسوم تشمل أجهزة الدفع باستخدام العملات المعدنية وخدمة الرسائل النصية والاشتراكات الموسمية وتطبيق الشارقة الرقمية.

ولفت إلى أن آلية الحصول على اشتراكات المواقف العامة وتجديدها إلكترونياً يتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي للبلدية www.shmun.gov.ae والذهاب إلى صفحة الخدمات الإلكترونية والذكية "خدمات إدارة المواقف العامة"، والاشتراك أو التجديد للفئات المختلفة للأفراد والشركات مع اختيار المدة المطلوبة.