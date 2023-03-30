الامارات | عيسى بن زايد :التعيينات الجديدة تجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بتعيين كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائبا لرئيس الدولة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وليا للعهد في إمارة أبوظبي.



تجسد الرؤية الاستشرافية لسموه وتعطي زخما جديدا لمسيرة الخير والنماء التي تعيشها الإمارات تحت قيادته الرشيدة . وقدم سموه التهنئة إلى كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان .

وأعرب عن خالص تبريكاته لسمو الشيوخ داعيا الله تعالى أن يوفقهم ويسدد خطاهم في أداء مهامهم بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وآمال شعبها.