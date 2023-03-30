الامارات | إسلامية دبي: توزع 1.7 مليون وجبة إفطار في الأسبوع الأول من رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بأنها وزعت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مليونين و700 ألف وجبة على الصائمين والمستفيدين.

وبيّنت الدائرة في تقرير إحصائي أن عدد طلبات توزيع الإفطار التي تم تقديمها على موقع "إمارات الخير"، بلغ ألفاً و66 طلباً، وعدد طلبات توزيع الإفطار التي تم ترخيصها في موقع "إمارات الخير" بلغ 925 طلباً.

وتنوعت مواقع توزيع وجبات الإفطار، حيث شملت 925 موقع توزيع (سفرة وخيام)، موزعة على 45 خيمة إفطار في إمارة دبي، و880 موقعاً لسفرة إفطار. ونظمت الدائرة 205 فعاليات خيرية طوال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، إضافة إلى مبادرة "خطوة" التي اشترك فيها، خلال الأسبوع نفسه، 1700 مشترك، مشوا 54 مليون خطة، ومن الفعاليات التي نفذتها الهيئة القيام بـ 300 زيارة تفتيشية للمواقع والفعاليات. وأوضحت الدائرة أنها تهدف من الفعاليات التي تنفذها خلال الشهر الفضيل، إلى نشر قيم الألفة والمحبة وتعزيز وبث روح التعايش السلمي بين المواطنين والمقيمين من الجاليات، من خلال مبادئ القرآن والسنة، والذي يستهدف كل فئات وشرائح المجتمع من الرجال، والنساء، والأطفال، وكبار السن، والجاليات العربية والأجنبية المختلفة، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وتقام مبادرة "رمضان دبي 1444هـ" التي تنفذها الدائرة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتضيء جميع مساجد إمارة دبي بالرحمة والسكينة.

وتتضمن المبادرة العديد من الفعاليات المتنوعة هذا العام منها فعالية "قراء دبي" حيث تستضيف الدائرة كوكبة من مشاهير القرّاء من داخل الدولة وخارجها، لإحياء ليالي رمضان في صلاتي التراويح والقيام وتقام في ثمانية جوامع وبمشاركة 84 قارئاً من داخل وخارج الدولة، وهي جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بزعبيل1، وجامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، وجامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم - الخليج التجاري، وجامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم - منطقة الحضيبة، وجامع القصر - منطقة حتا، وجامع القراءات العشر (محمد خميس البادي) – مردف، وجامع الوالدين في الممزر (طلاب مراكز مكتوم)، وجامع حسين علي يتيم البرشاء جنوب - طلاب مراكز مكتوم، وأكسبو دبي. وكذلك برنامج آخر بعنوان (نخبة القراء) في عدد (20) مسجد يتناوبون عليها (50) من أصحاب الأصوات الندية من أئمة مساجد الدائرة طوال الشهر الفضيل، إضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة، من المحاضرات والدروس الدينية للرجال والنساء، وفعاليات هلا رمضان، وفعاليات أخرى في أكسبو، ودبي القابضة.