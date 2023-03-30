الامارات | إغلاق كلي لجسر حوشي في الشارقة حتى 3 أبريل

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق كلي لجسر حوشي في الشارقة حتى 3 أبريل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بأنه سيتم تنفيذ إغلاق كلي لجسر حوشي خلال الفترة من غدٍ الجمعة الموافق 31 مارس، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 أبريل.
ودعت الهيئة الجميع إلى استخدام الطرق البديلة تفادياً لأي اختناقات مرورية كما تعتذر الهيئة عن أي ازعاج ناتج عن الأعمال.
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