الامارات | إغلاق كلي لجسر حوشي في الشارقة حتى 3 أبريل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بأنه سيتم تنفيذ إغلاق كلي لجسر حوشي خلال الفترة من غدٍ الجمعة الموافق 31 مارس، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 أبريل.

ودعت الهيئة الجميع إلى استخدام الطرق البديلة تفادياً لأي اختناقات مرورية كما تعتذر الهيئة عن أي ازعاج ناتج عن الأعمال.