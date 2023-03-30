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الامارات | سالم بن سلطان القاسمي يهنئ هزاع وطحنون بن زايد بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي

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​رأس الخيمة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله”، متمنياً لهما التوفيق والسداد في دعم جهود صاحب السمو حاكم أبوظبي والمساهمة في تعزيز منجزاتها وتحقيق المزيد من الازدهار في المجالات كافة. 

وعبر الشيخ سالم القاسمي عن تمنياته لسموهما بالنجاح والتوفيق، سائلا المولى عز وجل أن يمدهما بعونه وتوفيقه من أجل مواصلة مسيرة الخير والتقدم والعطاء وأن يكلل خطواتهما بالسداد والنجاح لما فيه خير وازدهار الوطن الغالي تحت راية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله”.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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