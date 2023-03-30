الامارات | محمد بن زايد يعيد تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة خالد بن محمد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد.

ونصّ المرسوم على عضوية كل من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي/ مجلس الشؤون الاستراتيجية الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية/ مجلس الشؤون الاستراتيجية خلدون خليفة المبارك، ورئيس دائرة المالية/ مجلس الشؤون الاستراتيجية جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ورئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغيير خميس الخييلي، ورئيس دائرة الطاقة المهندس عويضة مرشد المرر، ورئيس دائرة الثقافة والسياحة محمد خليفة المبارك، والقائد العام لشرطة أبوظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة سارة عوض مسلم، ورئيس دائرة البلديات والنقل محمد علي الشرفاء الحمادي، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية أحمد جاسم الزعابي، ورئيس دائرة الصحة منصور إبراهيم المنصوري، ورئيس دائرة الإسناد الحكومي أحمد تميم هشام الكتاب.