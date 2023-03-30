الامارات | حاكم رأس الخيمة يهنئ خالد بن محمد بن زايد بمناسبة تعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه وليا للعهد في إمارة أبوظبي.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات وأبوظبي تجدد عهدها وولاءها لمدرسة وقيم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وتؤكد بكل جدارة وثقة مواصلة مسيرة الإنجازات والعطاء مستنيرة بفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وقال سموه "مسيرة العطاء والإنجاز في دولتنا الغالية وأبوظبي مستمرة بهمة أكبر وعزيمة أمضى بفضل توجيهات وقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وها هي اليوم تكتسب زخماً متجدداً ودفعة قوية .. ويسعدنا اليوم أن نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو الشيوخ، بمناسبة حصولهم على ثقة القيادة الرشيدة، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاهم ويوفقهم لتأدية مهامهم لما فيه خير دولة الإمارات ، وإعلاء مكانتها تحت القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة".

وأضاف سموه " نود بهذه المناسبة أن نتوجه أيضاً إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مهنئين بهذا الاختيار الصائب ومؤكدين لسموه بأن مسيرة الاتحاد مستمرة وماضية بقوة نحو تحقيق أهدافها خلال الخمسين عاماً المقبلة بقيادة سموه، وأننا نقف جميعاً إلى جانبه إخوة وأبناء له يوحدنا حب الإمارات والاستعداد للعطاء المستمر وبذل الغالي والنفيس من أجلها، ويجمعنا هدف العمل دون كلل أو ملل لتبقى رايتها شامخة على الدوام.