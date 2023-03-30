الامارات | ارتفاع وتيرة التنافس بين المتسابقين في «جائزة دبي للقرآن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ارتفاع وتيرة التنافس بين ستة متسابقين ضمن فعاليات اليوم الخامس، بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، ونائب رئيس اللجنة، الدكتور سعيد عبدالله حارب، وأعضاء اللجنة المنظمة، ورعاة اليوم الخامس، كل من النيابة العامة في دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئة الطرق والمواصلات، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي والجمهور المتابع للفعاليات. وتسابق في الحفظ أمام لجنة التحكيم كل من محمد أمير بن محمد من تونس، ويقرأ برواية قالون، فيما شارك برواية حفص عن عاصم كل من محمدو دوكوري من مالي، وطه مانتيكايان دليودين من الفلبين، وميكائيل تيمبي آبا من البرتغال، وحنظلة محمد باتل من مالاوي، ومختار علي محمود من جيبوتي، وأكدوا أن المسابقة تحفز الشباب لحفظ كتاب الله الكريم وتعليمه، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».

وقال المحامي العام بالنيابة العامة في دبي، المستشار محمد حسن عبدالرحيم، إن «النيابة العامة تتشرف برعاية المسابقات منذ بدايتها حتى الدورة الـ 26، ونفخر بأننا من أوائل رعاة الجائزة التي تطورت لخدمة كتاب الله، وتقدم فعالياتها طوال العام، وتتصدرها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي تعتبر تعبيراً صادقاً عن اهتمام دولة الإمارات بكتاب الله وحفظته، عبر مراكز التحفيظ المنتشرة في إمارات الدولة، وحققت الجائزة نجاحها وتفردها على المستوى الدولي، بفضل الله تعالى، ثم برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، راعي الجائزة، وجهود رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة».

كما قال نائب قنصل الفلبين في دبي، جيم جوزيف جيمينو، إن «بلاده تحرص على المشاركة في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ انطلاقها قبل 26 عاماً، وترشح أفضل المتسابقين الحافظين للقرآن، ونحضر فعاليات المسابقة تباعا لمؤازرة متسابقينا، كما يتمتع المسلمون في بلادنا بحريتهم الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية بكل محبة وإخاء، ونشكر القائمين على المسابقة لتقديمهم الرعاية والراحة الكاملة للمتسابقين وحسن استقبالهم».

وفي ختام فعاليات اليوم الخامس للمسابقة، تم السحب على هدايا نقدية وعينية مقدمة من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.