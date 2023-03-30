الامارات | مكتوم بن محمد: مستشفى راشد.. إنجاز متواصل لإحدى قصص دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن مستشفى راشد هو إحدى قصص دبي التي يتواصل فيها الإنجاز ومستقبل دبي.

وقال سموه في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «برؤية الشيخ راشد بن سعيد رحمه الله بدأت قصة مستشفى راشد الذي أكمل 50 عاماً من الرعاية والخدمات الطبية المتميزة، مستشفى راشد هو إحدى قصص دبي التي يتواصل فيها الإنجاز.. ومستقبل دبي هو امتداد لتاريخ من العمل والإنجازات برؤية الشيخ محمد بن راشد المتجددة التي ترسم ملامح ما نسعى لتحقيقه».

ونجح مستشفى راشد في دبي على مدار 50 عاماً في تقديم الرعاية الصحية المتميزة في مختلف التخصصات الطبية، التي حولت إمارة دبي إلى وجهة رائدة في الخدمات الصحية وقصة من قصص نجاح دبي المستمرة والمتجددة، بطموح ونهج قيادتها.

وتعود قصة إنشاء وتأسيس مستشفى راشد في دبي إلى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه، بهدف تلبية احتياجات أهل دبي الطبية، وقام المغفور له بوضع حجر أساس الصرح الطبي سنة 1969، ليحمل اسمه وطموحه إلى أهالي المدينة.

وفي تاريخ 29 مارس سنة 1973 بدأت رحلة الريادة الطبية بدبي بافتتاح المستشفى ليعمل بسعة 393 سريراً، ومساحة تزيد على 20 ألف متر مربع، والتزم مستشفى راشد منذ يومه الأول بتقديم رعاية صحية متميزة في مختلف الظروف.

ومع مرور عقود من إنشاء الصرح الطبي «مستشفى راشد» أصبح ضمن أفضل 10 مراكز طبية متطورة ومتخصصة في جراحة العظام والكسور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموع 6000 عملية سنوياً، كما أصبح المستشفى يضم أكبر مستشفى للطوارئ والإصابات في المنطقة بسعة 720 سريراً تخدم كل التخصصات الطبية.

ومنذ افتتاح مستشفى راشد، لم يتوقف المستشفى يوماً عن مسيرة التجديد وتطوير الخدمات الطبية، التي أصبحت ضرورة حتميّة لمواكبة التطورات العالمية في المجال الطبي، والنهضة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي في مختلف القطاعات، والتي جعلت الإمارة في طليعة المدن المتقدمة عالمياً، لذلك التزمت إدارة المستشفى بالسعي الجاد والدؤوب في مسيرة تطوير الخدمات، حيث حصل مستشفى راشد على الاعتماد الدولي من قبل اللجنة العالمية المشتركة لاعتماد المستشفيات في 25 أكتوبر 2007، ومازال يجدد هذا الاعتماد حتى الآن.

ويضم مستشفى راشد حالياً (720) سريراً تخدم كل التخصصات. وقد تم تصنيف المستشفى أكبر مستشفى للطوارئ والإصابات في إمارة دبي والمنطقة، ويشتمل المستشفى على الوحدات الجراحية، والباطنية، والعناية المركزة عالية التخصص، وغرف العمليات والدعم السريري.

ويوفر مستشفى راشد العديد من الخدمات للمرضى والمتعاملين من خلال قسم الطوارئ والأقسام الداخلية، ومرافق العيادات الخارجية، حيث يمكن لقسم الطوارئ بالمستشفى التعامل مع 10 سيارات إسعاف في آنٍ واحد، وهو يعد واحداً من أكبر أقسام الطوارئ في المنطقة، وأكثرها ازدحاماً لاحتوائه على 68 سريراً، كما أنه مؤهل لاستقبال حالات الكوارث والأزمات في دبي والإمارات الشمالية. وتبلغ مساحة مستشفى راشد أكثر من 20 ألف متر مربع.

مكتوم بن محمد:

مستقبل دبي امتداد لتاريخ من العمل والإنجازات برؤية الشيخ محمد بن راشد المتجددة التي ترسم ملامح ما نسعى لتحقيقه.

• 720 سريراً تخدم كل التخصصات و6000 آلاف عملية جراحية سنوياً.