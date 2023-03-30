الامارات | مواطن يتعافى من السرطان بعد زراعة نخاع ناجحة في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إصيب مواطن خمسيني بمرض سرطان الغدة الليمفاوية مرتين، وصنفت حالته بالمعقدة، ثم خضع لعملية زراعة نخاع عظم في الدولة وتعافي من المرض نهائياً.

وتفصيلاً، نجح فريق طبي بمدينة برجيل الطبية، في إجراء عملية زراعة نخاع عظم ناجحة لمواطن خمسيني، ‏وكان المواطن يعاني من ورم نشط في الغدة الليمفاوية والذي أصابه للمرة الثانية حيث تعتبر حالته معقدة بسبب نوع المرض الشرس، كما تطلب وضعه الصحي الخضوع لجلسات العلاج الكيماوي ومن ثم خضع لعملية زراعة النخاع.

وقال مدير خدمات الأورام في المستشفى، البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، إن المستشفى يعمل على تطوير قطاع السرطان في الدولة، من خلال توفير الخبرات الطبية المتميزة، ومختلف أساليب العلاج الحديثة لمرضى السرطان لجميع المواطنين والمقيمين المصابين بالمرض، لدعم الحالة النفسية للمريض ببقائه إلى جانب أسرته.

من جهته، أفاد استشاري أمراض الدم وزراعة النخاع في المستشفى، الدكتور بايجو جورج، بأن المريض كان يعاني انتكاسة بعد شفائه من سرطان الغدد الليمفاوية، ووجد خلال الفحص والتقييم أنه يعاني من ضعف شديد في وظائف الرئة، وكانت زراعة نخاع العظم الذاتي العلاج الأمثل لحالته لكنها تعتبر خطرة بسبب عودة الورم بعد العلاج السابق بعدة سنوات، وبعد تقديم النصيحة له تقرر المضي قدماً في عملية الزرع، وتم وضع خطة طبية خاصة بحيث لا تتضرر رئتاه أثناء العملية، وبعد إتمام الجراحة غادر المستشفى بعد 15 يوماً، والآن يتمتع المريض بصحة جيدة ويتابع فحوصه بشكل مستمر ودوري، إذ تعتبر المتابعة جزءاً من عملية الزراعة الذاتية.

من جانبه، قال المواطن بطي سعيد محمد المنصوري إنه أصيب بالسرطان مرتين، الأولى عام 2018، والثانية نهاية العام الماضي، ونصحه الطبيب بالسفر لإجراء زراعة نخاع خارج الدولة، إلا أنه خلال البحث عن مستشفى يجري عملية زراعة النخاع، وجد عدداً من التجارب الناجحة في مستشفى برجيل، ما دفعه إلى البقاء للعلاج داخل الدولة بجانب الأهل على أرض الوطن، وإلغاء فكرة السفر للعلاج في الخارج.