الامارات | حاكم الشارقة يهنئ هزاع وطحنون بن زايد بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يهنئ هزاع وطحنون بن زايد بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي.
وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، متمنياً لهما التوفيق والسداد في دعم جهود صاحب السمو حاكم أبوظبي والمساهمة في الارتقاء بها وتعزيز منجزاتها.
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