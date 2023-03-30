الامارات | حاكم الشارقة يهنئ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ ‏صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مشيداً بجهوده الكبيرة خلال مسيرة دولة الإمارات والتي ساهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة لرفعة الوطن والازدهار في كافة المسؤوليات التي تولاها.

وتمنى صاحب السمو حاكم الشارقة لسمو نائب رئيس الدولة التوفيق والسداد في تأدية مهامه ودعم جهود الاتحاد لتوطيد أركانه وتحقيق تطلعات قيادته وشعبه.