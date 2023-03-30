الامارات | حاكم الشارقة يهنئ خالد بن محمد بن زايد بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يهنئ خالد بن محمد بن زايد بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.
وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، راجياً لسموه التوفيق والسداد في ولاية العهد والسير بإمارة أبوظبي إلى مراتب متقدمة في كافة المجالات وتحقيق المزيد من الازدهار لها.
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