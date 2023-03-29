الامارات | حاكم أم القيوين يهنئ منصور بن زايد بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين .. سمو الشيخ منصور بن زايد أل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بمناسبة تعيينه نائبا لصاحب السمو رئيس الدولة.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مشيدا بجهود سموه المشهود لها في مسيرة دولة الامارات والتى ساهم خلالها فى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لرفعة الوطن والازدهار فى كافة المسؤوليات التى تولاها.

وتمنى صاحب السمو حاكم أم القيوين لسمو نائب رئيس الدولة التوفيق والنجاح والسداد فى تأدية مهامه ودعم جهود الاتحاد لتوطيد أركانه وتحقيق تطلعات قيادته وشعبه.

كما هنأ سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه نائبا لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وتمنى لسموه التوفيق والسداد فى تأدية مهامه.