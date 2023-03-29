الامارات | مكتوم بن محمد: أبارك للشيخ هزاع بن زايد والشيخ طحنون بن زايد والشيخ منصور بن زايد والشيخ خالد بن محمد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أبارك للشيخ هزاع بن زايد والشيخ طحنون بن زايد والشيخ منصور بن زايد والشيخ خالد بن محمد الثقة الغالية التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، مسيرة التنمية في الإمارات مستمرة وبكم تزدهر هذه المسيرة وتتبارك، سدّد الله خطاكم ووفقكم لكل خير.

