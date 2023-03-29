الامارات | حاكم عجمان يستقبل نائب حاكم أم القيوين وجموع المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر الليلة سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، الذي قدم للسلام على سموهما وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مع سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير، والبركة، والأمن، والسلام.

كما تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومن اللواء ركن سالم جمعة الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري، وعبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة بنك المشرق.

كما تبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع أعيان ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات .. الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.