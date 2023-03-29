الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، كما أصدر صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.

محمد يوسف

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