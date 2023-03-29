الامارات | مكتوم بن محمد : مستشفى راشد هو إحدى قصص دبي التي يتواصل فيها الإنجاز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن مستشفى راشد هي إحدى قصص دبي التي يتواصل فيها الإنجاز ومستقبل دبي.

وقال سموه في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : برؤية الشيخ راشد بن سعيد رحمه الله بدأت قصة مستشفى راشد الذي أكمل 50عاماً من الرعاية والخدمات الطبية المتميزة. مستشفى راشد هو إحدى قصص دبي التي يتواصل فيها الإنجاز. ومستقبل دبي هو امتداد لتاريخ من العمل والإنجازات برؤية الشيخ محمد بن راشد المتجددة التي ترسم ملامح ما نسعى لتحقيقه".