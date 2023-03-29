الامارات | كيف تحصل على ردود فورية لاستفساراتك من شرطة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تلقى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 80 ألف و186 مكالمة، بواقع 74 ألف و393 مكالمة هاتفية على الرقم (999)، و5793 مكالمة على مركز الاتصال (901) خلال الأيام الخمس الأولى من شهر رمضان.

وقال مدير إدارة المركز العقيد محمد عبد الله المهيري إن مركز الاتصال استقبل 2331 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و2211 رسالة من خلال خدمة "الدردشة" عبر الموقع الالكتروني لشرطة دبي، موضحا أن هاتين الخدمتين تمكن المتعاملين من الحصول على إجابات فورية على استفساراتهم واقتراحاتهم، وذلك من قبل على موظفين مُختصين في مركز الاتصال.

وأكد المهيري حرص شرطة دبي المستمر على تقليل زمن الاستجابة، من خلال استخدام أحدث التقنيات، كونها المستجيب الأول للبلاغ ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، مناشداً الجمهور الاتصال على الرقم (999) في الحالات الطارئة فقط ، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة وعند الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، مؤكدا أن مركز القيادة والسيطرة يتمتع بأهمية قصوى وطبيعة عمل حساسة كونه المستجيب الأول للبلاغات الطارئة،