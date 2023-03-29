الامارات | "موانئ أبوظبي" تطلق خدمة ملاحية لشحن الحاويات من ميناء خليفة إلى موانئ حمد والشويخ والشعيبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم إطلاق خدمة ملاحية أسبوعية تعزز الربط التجاري واللوجستي، وتُيسّر حركة التجارة مع دولتي قطر والكويت الشقيقتين، إضافةً إلى تخصيص خدمة مجانية لشحن البضائع القادمة عن طريق وسائل النقل البري خلال شهر رمضان، حيث سيتم شحن البضائع عبر سفن نقل الحاويات بين ميناء خليفة وميناء حمد في قطر وميناءي الشويخ والشعيبة في الكويت.

وستتيح مجموعة موانئ أبوظبي للمتعاملين إمكانية حجز مواعيد لخدمات شحن البضائع عن طريق ميناء خليفة، عبر المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "أطلب" المٌطورة والمشغلة من قبل بوابة المقطع - الذراع الرقمي لمجموعة موانئ أبوظبي، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.



وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة - القطاع البحري ومجموعة سفين، مجموعة موانئ أبوظبي الكابتن عمار الشيبه: انطلاقاً من دورنا الريادي كمزوّد عالمي لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، نعمل في مجموعة موانئ أبوظبي على تسخير جميع قدراتنا وإمكاناتنا، لتلبية متطلبات متعاملينا وشركائنا، كما نسعى دائماً لإقامة شراكات تجارية قوية وإطلاق خدمات جديدة لتطوير سبل التعاون والتكامل وتعزيز الربط التجاري.

وأضاف: يعكس إطلاق هذه الخدمة الجديدة إلى قطر والكويت سعينا الدائم والحثيث لتوسيع خدماتنا وتعزيز وصولنا إلى جميع الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع تطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والخدمات اللوجستية.

جدير بالذكر أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة بين ميناء خليفة في دولة الإمارات وموانئ حمد والشويخ والشعيبة، يأتي مباشرةً بعد إطلاق مجموعة موانئ أبوظبي خدمة ملاحية لشحن البضائع المدحرجة إلى ميناء الشويخ في دولة الكويت عبر ميناء خليفة، وذلك كجزء من جهود مجموعة موانئ أبوظبي للاستمرار بقيادة عجلة التميز والريادة في مجال الخدمات البحرية واللوجستية وتعزيز الربط التجاري وتيسير حركة التجارة في المنطقة عبر ميناء خليفة.