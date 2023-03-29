الامارات | التسجيل في "نسك" و"تواجدي" ضرورة قبل أداء العمرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية التخطيط المسبق قبل السفر لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، داعية مواطني دولة الإمارات إلى أهمية التسجيل في تطبيق "نُسُك" لحجز موعد والحصول على تصريح لأداء العمرة والاطلاع على صفحة إرشادات السفر في موقع الوزارة ومراجعة اشتراطات وإجراءات الدخول والتأكد من صلاحية جواز السفر التي تغطي فترة السفر على أن لا تقل الصلاحية عن سته أشهر.

وحثت الوزارة مواطني الدولة الراغبين في السفر على التسجيل في خدمة "تواجدي"، وتسجيل جميع أفراد الأسرة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي للوزارة "UAEMOFAIC" حيث تمكّن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج لتقديم المساعدة.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها توفر خدمة خط الطوارئ 0097180024 على مدار الساعة والخاصة بمواطني دولة الإمارات في الخارج وذلك للتواصل في الحالات الطارئة، وخدمة إصدار وثيقة عودة الكترونية في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء جواز السفر الإماراتي أو في حال زرق بمولود خارج الدولة وذلك ليتمكن المواطن من العودة إلى أراضي الدولة، والتي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الالكتروني للوزارة أو تطبيقها الذكي.

ومن جهة أخرى نصحت الوزارة مواطني الدولة خلال السفر بضرورة عدم حمل وابراز مبالغ نقدية كبيرة في الأماكن العامة والاحتفاظ بنسخة الكترونية من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وذلك ضماناً لسلامتهم.