الامارات | الشارقة للتعليم الخاص تستعرض تجربتها التعليمية في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم "BETT"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك هيئة الشارقة للتعليم الخاص في فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم BETT، أحد أكبر معارض تقنيات التعليم في العالم الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن من 29 إلى 31 مارس الجاري ويضم آلاف المشاركين من الشركات الرائدة والناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم.

وتهدف الهيئة من خلال وفدها التربوي المشارك في الحدث العالمي والذي يرأسه مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص علي الحوسني، إلى تعزيز مشاركتها في المعارض والفعاليات الدولية.

وقال علي الحوسني إن مشاركتهم في "معرض بت لندن 2023" تأتي في إطار التزامهم بالتواجد في المحافل الدولية التي تمثّل ملتقى كبير لتبادل الخبرات والتجارب البارزة على الصعيد الدولي، وللاطلاع على المزيد من التجارب والنماذج التعليمية الناجحة، واستعراض تجربة إمارة الشارقة ومسارها التصاعدي في تطوير المنظومة التربوية.

وأضاف الحوسني، أن الهيئة سوف تستعرض خلال المشاركة أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعليم الخاص في الإمارة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آفاق ومستقبل وأهمية الابتكار وتكنولوجيا التعليم وتطبيقاته الحديثة، إلى جانب التعريف بأبرز المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة بغية الارتقاء بجودة التعليم، وتطوير أدواته، بهدف تحقيق الأهداف والاستراتيجيات التي تنطوي على تكريس الاستدامة في الواقع التعليمي في الإمارة".



وتنظم الهيئة ضمن مشاركتها ورشة عمل بعنوان "رحلة إلى التميز: نموذج هيئة الشارقة للتعليم الخاص في تطوير المدارس"، لتقديم نظرة عامة مفصلة حول نموذج تحسين المدارس الذي أنشأته الهيئة لدعم المدارس الخاصة، بما يشمله ذلك من المستشارين الذين يعملون مع المدارس، وعطفاً على الركائز الـ 5 التي تميز هذا النموذج والتي تشمل، التقييم الذاتي للمدرسة، ومراجعات المدرسة الخارجية، ومراجعات الهيئة والملاحظات الصفية، واستطلاعات أصحاب المصلحة، والتدريب والتخطيط والتدريب والتوجيه.

كما تنظم الهيئة ورشة عمل حول أهمية الاستثمار في التعليم بالشارقة وآثاره الإيجابية تتطرق من خلالها إلى العديد من المبادرات التي تم إطلاقها في الإمارة والتي ساهمت عبر التركيز على التطوير المهني للموظفين الإداريين والأكاديميين، على رفع جودة التعليم، وتحديد معايير واضحة ومتطورة في المباني المدرسية ورفع جودة حياة الطلاب وجذب المزيد منهم الى المؤسسات التعليمية الخاصة التي كان لها دور في ازدهار الاستثمار في المنطقة.

وتسعى الهيئة عبر المشاركة في الحدث إلى إبراز نموذج المدارس الخاصة في الشارقة والجهود المبذولة في سبيل مواصلة تطويرها، بالإضافة إلى فتح آفاق أوسع لعقد الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها رفد وتطوير المشهد التعليمي، فضلاً عن الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال التعليم.

وتستعرض الهيئة خلال مشاركتها منصاتها الرقمية المبتكرة التي أطلقتها بهدف دعم خدمات التعليم في 130 مدرسة من المدارس الخاصة في الشارقة التي تحتضن 200 ألف طالب وطالبة وتتضمن المنصات "منصة أولادكم في مأمن" التي أطلقتها الهيئة في عام 2020 لتوفير خدمة نقل مدرسي آمنة، تتيح لولي الأمر تتبع الحافلات المدرسية أثناء رحلة الذهاب والعودة من وإلى المدرسة من خلال التطبيق الذكي.

وتشمل المنصات كذلك "منصة تمام" التي تعمل على تنظيم التراخيص المؤسسية، وخدمات التراخيص المهنية للعاملين بالمؤسسات التعليمية، فضلاً عن خدمة التواصل والاعتماد الفني، بالإضافة إلى "منصة دليل" التي تعمل على بتسجيل الطلبة وخدماتهم، بالإضافة للتقييم ورصد النتائج، والوقوف على سلوك الطلبة، و ”منصة إتقان“ التي تعزز التواصل المستمر مع خبراء التطوير المدرسي، وطرح الحوارات المهنية مع الميدان وفرق التطوير في المدارس، وخدمة التعيين الذاتي بحسب معايير التعيين وعرض أدلة التقدم والأثر على الطلبة و "منصة راقب" التي تدعم أداء فرق الهيئة عند تقييم ومتابعة أداء المدارس والحضانات بما يسهم في دعم أداء هذه المدارس والحضانات.