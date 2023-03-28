الامارات | الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يشارك في مؤتمر "حوار برلين حول الانتقال في قطاع الطاقة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقوم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان أحمد الجابر، حاليا بزيارة إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر حوار برلين حول الانتقال في قطاع الطاقة، حيث يلتقي عدداً من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالعمل المناخي من جميع أنحاء العالم، وسيلقي كلمة رئيسية يجدد فيها دعوته الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى تكثيف التعاون والعمل معاً على تحقيق إنجاز سريع وطَموح في خفض الانبعاثات العالمية، وإحراز تقدم في الانتقال في قطاع الطاقة.

وتقوم الحكومة الألمانية باستضافة "حوار برلين حول الانتقال في قطاع الطاقة" الذي تشارك في تنظيمه مجموعة من المنظمات منها الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة، والرابطة الألمانية للطاقة الشمسية، ووكالة الطاقة الألمانية.

ويحضر المؤتمر - الذي انطلقت أعماله اليوم في برلين - وزراء ووفود رفيعة المستوى من أكثر من 60 دولة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعلماء وقادة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأعمال، حيث يبلغ إجمالي عدد الحضور المتوقع أكثر من 2000 مشارك، من نحو 130 دولة.

وسيعقد الدكتور سلطان أحمد الجابر مجموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وممثلي المجتمع المدني، كما سيشارك في فعالية حول الانتقال في قطاع الطاقة والاستدامة مع جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، وفخامة فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ومن المخطط أن يعقد معاليه لقاءات ثنائية مع كل من المستشار الألماني أولاف شولتس، ونائب المستشار الدكتور روبرت هابيك وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألماني، ومعالي أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، ومعالي جنيفر مورغان المبعوثة الألمانية الخاصة للعمل المناخي، وجو كايزر، رئيس المجلس الإشرافي لشركة سيمنز العالمية للطاقة، والدكتورة سابين كلاوكه، كبير مسؤولي التقنيات بشركة إيرباص.

وتعد هذه الزيارة إلى برلين الأحدث ضمن جولة الاستماع والتواصل العالمية التي يقوم بها الدكتور سلطان أحمد الجابر بصفته الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، والتي تهدف إلى لقاء والاستماع إلى آراء الحكومات والمجتمع المدني، والشباب، والقطاع الخاص، وممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وأجرى الدكتور سلطان أحمد الجابر حتى الآن سلسلة من الزيارات شملت الهند والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدنمارك والولايات المتحدة، وسيقوم أيضاً بمجموعة من الزيارات إلى المزيد من الدول المتقدمة والنامية.