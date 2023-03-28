الامارات | "إقامة دبي" تستضيف 18 جهة تجاريّة وتدعم مشاريع منزلية ضمن معرض رمضان 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ، معرض رمضان لعام 2023 والذي يستضيف عدداً من الجهات التجاريّة، بهدف تقديم عروض ومُميزات حصرية تسعى إلى تلبية احتياجات الموظفين لشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

ويأتي تنظيم المعرض استكمالاً لسلسلة المعارض والفعّاليّات التي تُنظمها إقامة دُبيّ، بالتزامن مع المناسبات الوطنية والدينية والمجتمعيّة والعالميّة، بغرض توظيفها في تحقيق أهدافها واستراتيجياتها المتعلقة بتحقيق سعادة الموظفين والمتعاملين وتحقيق جودة الحياة التي تنسجم مع توجهات إمارة دُبيّ، وتواكب سياستها فيما يتعلق برفاهيّة العيش والسعادة لجميع أفراد المجتمع.

وأكدَّ مساعد المدير العام لقطاع الموارد المالية والبشرية في الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ اللواء عوض العويم، أنَّ المعرض يأتي ضمن مستهدفات إقامة دُبيّ في تحقيق السعادة وجودة الحياة، من خلال استقطاب العديد من الجهات التجارية، لتقديم عروض تنافسية، تسهم في تلبية احتياجات الكوادر البشريّة العاملة في الإدارة العامّة، وتُخفف عنهم متطلبات الشهر الفضيل واحتياجات عيد الفطر المبارك، ويقود إلى تحقيق نوعٍ من التكافل والتشاركيّة التي تحقق السعادة وترفع من جودة الحياة لديهم.

وأضاف أن إقامة دُبيّ حريصة على توظيف المناسبات بمختلف أنواعها لتحقيق الأهداف الرئيسية، حيث يُلبّي المعرض الأهداف الروحانيّة للشهر الفضيل من خلال تعزيز مبدأ التنافسية، وتوفير عروض تتناسب مع قيم شهر رمضان المبارك، وتُعزز من التعاون الاجتماعي بين الجهات التجاريّة والمستهلكين، إلى جانب تكريس هذه الثقافة وتعميمها بما ينسجم مع الموروثات الأصيلة للشعب الإماراتيّ.



وأوضحت رئيس قسم السعادة في إقامة دبي مريم المالح أن المعرض يستضيف نحو 18من الجهات التجاريّة وأصحاب المشاريع المنزلية في المبنى الرئيسي لإقامة دُبيّ، التي وفرت لهذه الجهات مساحة مجانيّة بدون رسوم، تقوم بقديم عروض وخصومات تتراوح بين 20% وحتى 50%، وأكدت المالح أن إقامة دُبيّ أسهمت في دعم تلك المشاريع عبر التسويق للجهات التجاريّة والمشاريع المنزلية المشاركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي وتطبيق بطاقة السعادة.

يُشار إلى أنَّ الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ تحرص على مُواكبة كافة المناسبات الوطنية والدينية والعالمية، بما ينسجم مع توجهاتها واستراتيجياتها، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز بيئة العمل، وتحقيق رفاهية العيش والسعادة وجودة الحياة للموظفين والمتعاملين على حدّ السواء.