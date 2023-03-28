الامارات | الأول من نوعه بالدولة.. جامعة زايد تطلق ماجستير في علم النفس الإرشادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة زايد عن إطلاق برنامج ماجستير في علم النفس الإرشادي الأول من نوعه بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو مصمم لتزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة اللازمة للعمل ضمن مجموعة متنوعة من المهن في مجالات الصحة النفسية في كل من القطاعين العام والخاص، مثل الأعمال والرعاية الصحية والتعليم.

يتماشى البرنامج مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة والسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً، حيث تضع الدولة جودة حياة المواطنين على رأس أولويات حكومة الإمارات، وتعمل على التطوير المستمر وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع المحوري.

وسيكون البرنامج، والذي سيتم تدريسه من قبل أساتذة مختارين من كلية العلوم الطبيعية والصحية بالجامعة، متاحًا بالفصل القادم (خريف 2023)، وسيتم تقديمه على مدى أربعة فصول دراسية متتالية في حرم جامعة زايد بأبوظبي. وسيتم ادراج المنتسبين بتدريب عملي بفترتين مختلفتين لضمان تفعيل مخرجات التعلم وممارستها بالشكل المطلوب، كما وسيتمكن المشاركون من الوصول إلى مجموعة من الموارد وخدمات الدعم التي تقدمها جامعة زايد، بما في ذلك استشارات ودعم أعضاء هيئة التدريس والموظفين، واستخدام المرافق الحديثة والانضمام لمجتمع الطلبة النابض بالحياة.

وأشار نائب مدير جامعة زايد ورئيس للشؤون الأكاديمية، الدكتور مايكل آلين، إلى التحول الجاري في الجامعة، قائلاً: "نسعى لتطوير البرامج لخدمة مجال الصحة النفسية، فالحكومات والقطاع الخاص في جميع أنحاء العالم يدركون أهميته وضرورة ادراجه ضمن أولوياتهم. وكجامعة رائدة في المنطقة، نحن بصدد تغيير نماذج التدريس لدينا بهدف تحسين مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات بيئات العمل المستقبلية، بما في ذلك مجال علم النفس. "

وقالت عميد الدراسات العليا بالإنابة في جامعة زايد، الدكتورة جيل دوثلر: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق برنامج ماجستير في علم النفس الإرشادي، والذي يهدف إلى تزويد المنتسبين بفهم شامل لعلم النفس، ويزودهم بالخبرة والمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق النظريات والنماذج النفسية لمساعدة من يعانون من تلك التحديات في المجتمع."

فيما أشارت رئيسة قسم علم النفس في جامعة زايد، الدكتورة تيريزا أرورا: "مع بروز العديد من المبادرات والدراسات حول التوعية بأهمية الصحة العقلية، نحن على ثقة من أن البرنامج سيقوم بتعزيز المهارات المهنية للخريجين في هذا المجال، ونهدف إلى إعداد خريجين بقيمة مضافة وتنافسية عالية لسوق العمل، يسمح لهم بتحقيق أهدافهم المهنية في المستقبل".

وتشهد جامعة زايد حاليًا تحولاً استراتيجياً شامل، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز برامج البكالوريوس والدراسات العليا لتتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071 ومشاريع الخمسين التي تركز على تحسين نظام التعليم كجزء من خطط الحكومة لبناء إمارات المستقبل وتجهيز الأجيال المقبلة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جامعة زايد خلال الفترة المقبلة بتطبيق مشاريع بحثية جديدة ذات مستوى عالمي، والتي ستدعم البرامج الأكاديمية الجديدة، وكما سيركز معهد الأبحاث الجديد على البحوث التطبيقية في مجالات مختلفة والتي تتماشى مع الأهداف الوطنية والعالمية.

