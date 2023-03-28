الامارات | المستكشف راشد في مدار مستقر حول القمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز محمد بن راشد للفضاء، بأن مركبة الهبوط «هاكوتو آر» التي تحمل على متنها المستكشف راشد، باتت حالياً في مدار مستقر حول القمر. وأشار المركز على «تويتر»، إلى أن ظِل القمر بات حالياً يحجب مؤقتاً الشمس عن المركبة ما يسبب انخفاض حرارة الأجهزة، لكن المركبة مجهزة للتعامل مع هذه البيئة.

وحدد المركز مراحل لمشروع الإمارات لاستكشاف القمر، حيث تبدأ بعد نجاح أول مرحلة للمهمة، وهي الإطلاق، والوصول إلى المدار المنخفض، والمرحلة الثانية وهي الملاحة، حيث يتجه المستكشف نحو إتمام المرحلة الثالثة، وهي الوصول (الدخول، والإنزال، والهبوط). وستكون هذه المرحلة الأكثر خطورة، خصوصاً أن مركبة الهبوط ستتولى القيام بعملية الهبوط بنفسها على سطح القمر من خلال اعتمادها على أنظمتها إلى أن تصل للنقطة المحددة للهبوط.

وأكملت مركبة الهبوط التابعة لشركة «أي سبيس» أول مناورة لدخول مدار القمر، وفق مخطط المهمة، وتحت إشراف المهندسين في 21 مارس عند الساعة 5:24 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات.

وأوضح المركز أن الدخول إلى مدار القمر خطوة رئيسة للبدء في المراحل المقبلة من مهمة المستكشف راشد، بما في ذلك تشغيل أنظمته خمس مرات.

وسيتم إكمال كل المناورات في مدار القمر قبل بدء مرحلة الهبوط، المخطط لها في أواخر أبريل 2023، وسيتم تقديم المزيد من التفاصيل حول موعد وتوقيت الهبوط في الأيام المقبلة.