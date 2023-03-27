الامارات | 6 متنافسين باليوم الثاني لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استمر التنافس في اليوم الثاني لفعاليات الدورة 26 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، مساء أول من أمس، بمشاركة ستة متسابقين، وازداد العرس القرآني في دبي تألقاً وزخماً ممتزجاً بروحانية وأجواء الشهر الكريم وحضور جماهيري امتلأت به قاعة ندوة الثقافة والعلوم بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة المستشار إبراهيم محمد بوملحة، وأعضاء اللجنة المنظمة ورعاة المسابقة.

وتسابق في اليوم الثاني أمام لجنة التحكيم زكريا أبوالعقل من بلجيكا، عمير بن كنز من سريلانكا، أحمد جمال من مصر، مصطفى توري من السنغال، محمد حاج من سورية، شيخ ساجد من نيبال.

وقام نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة الدكتور سعيد عبدالله حارب بتكريم الرعاة وإهدائهم الدروع التذكارية للجائزة، كما قام بتكريم أعضاء السلك القنصلي وتسليمهم الدروع التذكارية.

وقال حارب: «هذه الدورة تأتي بعد ربع قرن من مسابقات دبي الدولية، وتعد انطلاقة جديدة لسنوات مقبلة، بعد أن ترسخت الجائزة وأصبحت علامة بارزة بين المسابقات الدولية».