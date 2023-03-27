الامارات | «وقف المليار وجبة» تحقق 247 مليون درهم من 13 ألف مساهم في أسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، مساهمات بلغت 247 مليون درهم حتى الآن وذلك بعد أسبوع على إطلاقها.

وجاءت هذه الحصيلة من تبرعات 13220 متبرعاً من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، من بينهم 13195 متبرعاً من خلال المنصات الذكية.

وتترجم هذه المساهمة الفاعلة قيم العطاء الراسخة في الإمارات، واستجابة مجتمعية شاملة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمساهمة في تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام وإغاثة الملهوفين والمحتاجين حول العالم.

وأكد الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» محمد عبدالله القرقاوي أن الإقبال على المساهمة في حملة (وقف المليار وجبة) من قبل مجتمع الإمارات وفعالياته الاقتصادية ومؤسساته الحكومية والخاصة والخيرية ورواد العمل الخيري والإنساني فيه، يعكس قيم البذل ورسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات، وإحساسه العالي بمسؤوليته الإنسانية تجاه المساهمة في الجهود الدولية للقضاء على الفقر في أي مكان من العالم.

وأشار إلى أن سقف العمل الخيري في الإمارات لا حدود له، و«وقف المليار وجبة» لإطعام الطعام بشكل مستدام، يرسخ مفهوماً جديداً للعمل الخيري غايته استدامة الخير للفئات الأقل حظاً حول العالم، ويعبر عن فهم عميق لاحتياجاتهم؛ مضيفاً: «خلال أسبوع فقط بلغت حصيلة التبرعات حتى الآن 247 مليون درهم بمساهمة من 13220 متبرعاً.. ليس غريباً على مجتمع الإمارات هذا التسابق على الخير والعطاء».

وختم: «مساهمات المتبرعين في «وقف المليار وجبة» صدقة جارية وخير عميم يتجدد ثوابها بمرور الأيام، ويمتد تأثيرها إلى الفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي.. مجتمعنا مجتمع خير وعطاء، والبذل جزء أصيل من قيم وهوية أهل الإمارات»