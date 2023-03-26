الامارات | ركوب الأطفال بمفردهم في المواصلات العامة بدبي ممنوع الا بتصريح من الوالدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من ركوب الأطفال بمفردهم في وسائل المواصلات العامة، مؤكدة انه يمنع تنقل من هم دون ال 8 في المواصلات العامة من غير مرافقة البالغين، فيما يسمح لمن هم بين ال 8 وال 11 عاما باستخدام وسائل النقل الجماعي بشرط وجود تصريح معهم من أحد الوالدين، وذلك باستثناء الحافلات بين المدن التي يمنع ركوبهم فيها بمفردهم بكل الاحوال.

وأكدت الهيئة أن سلامة الأطفال مسؤولية يشترك فيها الجميع من الأهل والموظفين في المحطات وسائقي المواصلات العامة، مشيرة الى وجوب التزام الجميع بإرشادات تنقّل القصّر في وسائل النقل الجماعي من أجل ضمان سلامتهم.

ويخضع استخدام المواصلات العامة في دبي لعدد من الشروط والمتطلبات اذ يجب توفُّر الحد الأدنى من الرصيد في بطاقة نول البالغ 7.5 دراهم، كما يجب على المتعامل الالتزام بالقواعد والأنظمة العامة التي تنظم استخدام وسائل النقل الجماعي بما يكفل الامن والسلامة لجميع الركاب والمستخدمين.

ويمكن للمتعامل الاستفسار عن مواعيد الرحلات من خلال زيارة موقع هيئة الطرق والمواصلات الإلكتروني أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال الخاص بـ "سهيل" على الرقم 600500605

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي، بالإضافة الى التنقل المشترك الذي يضم مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب و مركبات الأجرة ، بلغ حوالي 621.4 مليون راكب، خلال العام 2022، وذلك مقارنة بنحو 461 مليون راكب خلال العام 2021، مسجلاً نموا بنسبة 35%. وأشارت البيانات الى أن المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة بلغ العام الماضي قرابة 1.7 مليون راكب، مقارنة بنحو 1.3 مليون راكب في العام 2021.