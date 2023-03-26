الامارات | تغيير مواعيد حظر مرور الشاحنات على محور شارع الشيخ زايد خلال رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تعديل أوقات حظر مرور الشاحنات خلال شهر رمضان على محور E11 “شارع الشيخ زايد" ومناطق وسط المدينة من 07:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً.

وقامت الهيئة بتغيير مواعيد أوقات حظر مرور الشاحنات في شوارع دبي خلال شهر رمضان بحيث يبدأ في الفترة الصباحية من 7:30 إلى 09:30، ومن 02:00 ظهراً إلى 04:00 عصراً.

وعدلت الهيئة أيضا وقت حظر الظهيرة ليوم الجمعة ليصبح من 12:00 ظهراً الى 3:00 عصراً، بالإضافة إلى تعديل أوقات الحظر على محور E11 ومناطق وسط المدينة.

ويشكل النقل البري باستخدام الشاحنات مكون هام في نجاح أعمال في قطاع النقل التجاري الذي يلعب دورا حيويا وبارزا من خلال المساهمة في تسهيل حركة الأفراد والبضائع.

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على إنشاء محطات متكاملة لاستراحة الشاحنات بهدف حل مشكلة وقوف الشاحنات على الطرق الرئيسة والمناطق السكنية، ولتلبية الطلب المتزايد على مواقف الشاحنات، بالإضافة الى رفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات، والمساهمة في زيادة انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر مرور الشاحنات.