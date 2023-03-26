الامارات | «هلا رمضان» تبث روح التلاحم والتعايش مع الجاليات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة رمضانية بعنوان «هلا رمضان» في منطقة تيكوم، بالتعاون مع «دبي القابضة»، وهي فعالية تقام للمرة الأولى في منطقة البرشاء هايتس - تيكوم، بالتنسيق مع الشركاء «دبي لإدارة المجمعات» وبلدية دبي، والتي تستهدف جميع أطياف المجتمع من سكان المنطقة، وهدفها دمج الجاليات المقيمة في دبي لبث روح التعايش والتلاحم في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وتستمر المبادرة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الجمعة، وتشتمل على إفطار جماعي لـ2000 شخص يومياً من سكان المنطقة من المسلمين وغير المسلمين، إضافة إلى ركن للأطفال لتعليم الأعمال اليدوية، وبطولة كرة السلة للجاليات (كأس السلة للجاليات)، ومحاضرات تثقيفية باللغتين الإنجليزية والعربية.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني «دأبت الدائرة أن تكون سباقة في المبادرات المجتمعية الهادفة، التي تستهدف الجاليات المقيمة، خصوصاً في شهر رمضان الفضيل، لتعريفهم بمفاهيم الدين الإسلامي السمح، والعادات الأصيلة والموروثة لشعب الإمارات، وهذه المبادرة واحدة من مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف لجعل دبي نقطة جذب إيماني رمضاني للمقيمين وغيرهم في شهر مضان المبارك، وتم فيها تفعيل واستثمار الشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص».