الامارات | 32 مؤسسة تعرض وظائفها في «فرصة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معرض الوظائف السنوي «فرصة»، الذي نظمه مركز التوظيف والتدريب المهني في جامعة دبي، بمشاركة 32 من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص، إقبالاً كبيراً من الطلبة والخريجين لتسجيل طلباتهم للتوظيف لدى الشركات والمؤسسات المشاركة.

وشارك مئات من طلبة الجامعة وعدد كبير من الخريجين، ومعظمهم من المواطنين، في المعرض الذي افتتحه رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي، بحضور نواب رئيس الجامعة وعدد كبير من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.

وأكد البستكي خلال حفل الافتتاح أن هذه المعارض تسهم في توظيف نخبة من المواطنين والمقيمين لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية، بما يتوافق مع جهود الدولة في استقطاب المواهب والكفاءات.