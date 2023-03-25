الامارات | شرطة رأس الخيمة تضبط المتسبب في مشاجرة عائلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 مارس 2023

كشفت شرطة رأس الخيمة ملابسات بلاغ ورد إلى غرفة العمليات مساء أمس يفيد بوجود مشاجرة عائلية في أحد منازل الإمارة ، وعلى إثره انتقلت الفرق المختصة إلى مكان الحادثة .

وتبين حدوث مشاجرة ، لوجود خلافات بينهم، ونتج عن ذلك إصابات وتم تحويلها إلى أحد مستشفيات الإمارة.

وتم ضبط طرف المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ودعت شرطة رأس الخيمة الجمهور إلى عدم نشر الشائعات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترويج بعض الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، تؤثر في الرأي العام، وأوضحت أن نشر الشائعات جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية , حسب المادة (52) من قانون جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة.