الامارات | رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة اليونان بذكرى استقلال بلادها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 مارس 2023
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، برقية تهنئة، إلى فخامة إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية اليونانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة، إلى فخامة الرئيسة إيكاتيريني ساكيلاروبولو.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة، إلى معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية اليونانية.
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