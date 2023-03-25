الامارات | منظومة ذكية جديدة لإدارة الحوادث المرورية الجسيمة في رأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة رأس الخيمة عن إطلاق منظومة ذكية جديدة لإدارة الحوادث المرورية الجسيمة بالتنسيق مع شركة «ساعد»، تغطي كل الدوريات المرورية العاملة على مستوى الإمارة، وتختصر زمن تخطيط الحوادث الجسيمة من ثلاث ساعات عمل إلى 15 دقيقة، وتحول التقارير المرورية من ورقية إلى تقنية بنسبة 100%، وتخفض نسبة الأخطاء في بيانات التقارير المرورية إلى صفر%، بالإضافة إلى تحقيق انسيابية عالية في الحركة المرورية على شوارع المدينة.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أنه تم تركيب 40 جهازاً ذكياً في الدوريات المرورية العاملة في الطرق الداخلية والخارجية للإمارة وربطها بنظام وقواعد بيانات النظام المروري الاتحادي وأنظمة «ساعد» المرورية، لتعزيز وتوحيد قنوات تقديم خدمة تخطيط الحوادث الجسيمة وإنجاز التقارير المرورية في مكان الحادث مباشرة دون الحاجة إلى عودة الدوريات المرورية أو المتسبب أو المتضرر في الحادث إلى مركز الشرطة المختص. وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن منظومة إدارة الحوادث المرورية الجسيمة الذي نفذتها القيادة بالشراكة مع شركة «ساعد»، تهدف إلى استكمال عملية التحول الرقمي للعملية المرورية بشرطة رأس الخيمة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد من خلال التنقل الآمن للطرق في إطار الرؤية المستقبلية لاستراتيجية وزارة الداخلية 2023-2026، واستراتيجية تقديم الخدمات وتعدد قنوات تقديمها لتحقيق رؤية الدولة لخدمات المستقبل، وذلك من خلال تقديم خدمات متطورة تتمحور حول الإنسان وجودة حياته، ومصممة لتناسب احتياجاته ومتطلباته وتطلعاته المستقبلية.