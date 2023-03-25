الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ■ ما الإجراءات التي يتعين على المريض المتضرر من الخطأ الطبي اتخاذها قبل رفع الدعوى المدنية؟

■■ بداية يجب على الطبيب أو الجراح أن يقوم بواجبه حيال مريضه بقدر معقول ومناسب من الكفاءة والمهارة، وعليه بذل درجة عالية من العناية والاهتمام واليقظة، والمعيار في ذلك قانوناً، هو ما يقبله أهل المهنة الأكفاء واليقظون من الذي يفترض أن يكون في مستواهم، وتقدير القيام بالواجب المنوط به بالدرجة المطلوبة منه من عدمه، هو مما تستقل به المحكمة.

استناداً إلى ما سبق أنشأ المشرّع لجنة المسؤولية الطبية، وتشكل من الأطباء في كل التخصصات، وأناط بها وحدها إبداء الرأي الفني في المسؤولية الطبية عن أعمال الأطباء، وبيان الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي، واعتبر اللجنة من أهل الخبرة، وجعل اللجوء إليها إجراء لازماً لقبول دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية. ومؤدى ذلك أن عدم اتخاذ هذا الإجراء، بالاستعانة بغير اللجنة لا يتحقق به قبول الدعوى، كما أن المشرع وضع نظاماً حاكماً لعمل اللجنة فلا تباشر دورها إلا في الشكاوى التي تحال إليها من الجهة المعنية بالشأن الصحي في الدولة، أو النيابة العامة أو المحاكم.

وضماناً لسلامة الرأي الفني للجنة، أجاز القانون التظلم من تقارير لجان المسؤولية الطبية أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تختص بمراجعة العمل الفني للجنة المسؤولية، والتأكد من صحته وتدارك ما به من عوار واستكمال ما يعتريه من نقص.