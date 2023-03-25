الامارات | الإمارات من الدول ذات المعدلات المنخفضة بمرض الدرن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الإمارات تعد من الدول ذات المعدلات المنخفضة بمرض الدرن نتيجة الاستراتيجيات والبرامج الوقائية الفعالة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة للحد من انتشار هذا المرض والسيطرة عليه، مثل توحيد طرق الترصد وتطوير نظام متابعة فعال وتوفير أدوية الدرن بصورة مستمرة والعمل على بناء قدرات العاملين في أنشطة البرنامج بالإضافة إلى التطعيم الوقائي للأطفال عند الولادة، وتطبيق برنامج الفحص المبكر عن الدرن.

وشاركت دولة الإمارات في إقرار الاستراتيجية الإقليمية على مستوى شرق المتوسط للقضاء على الدرن، كما أنها تواصل دعم الجهود الدولية في العمل والبحث العلمي وإيجاد الحلول وأفضل الوسائل والأدوية المبتكرة بشأن إنهاء مرض الدرن بحلول عام 2050، وذلك في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية المنظمة بشأن دحر المرض.

ودأبت الوزارة على تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج الصحية وتفعيل الشراكة المجتمعية، بما يسهم في تعزيز نشر التوعية بين مختلف فئات المجتمع حول مرض الدرن والحث على تلقي التطعيمات وأهمية التشخيص المبكر وتجنب الإصابة والمضاعفات المحتملة.

وتشمل الأنشطة العديد من المحاضرات التوعوية التفاعلية التي تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع ومنهم العمال حول الوقاية من مرض الدرن باللغة العربية والإنجليزية والأوردو وتقديم فحوص طبية مجانية للعمال، وكذلك رسائل تثقيفية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.