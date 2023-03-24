الامارات | حمدان بن محمد ينشر فيديو في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 مارس 2023

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي عبر حسابه في موقع "انستغرام" فيديو في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه