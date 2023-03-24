الامارات | حمدان بن محمد ينشر فيديو في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد ينشر فيديو في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 مارس 2023
نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي عبر حسابه في موقع "انستغرام" فيديو في ذكرى رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه
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