الامارات | شرطة الشارقة تطلق حملة " التسول جريمة والعطاء مسؤولية "خلال شهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة الإعلام والعلاقات العامة وبالتعاون مع لجنة مكافحة التسول، حملة "التسول جريمة والعطاء مسؤولية"، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع، للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، وذلك استمراراً لحملاتها الأمنية والتوعية للحد من الظواهر السلبية خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، العميد عارف بن هديب، الحرص على تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية خلال الشهر الفضيل، نظراً للنشاط الملحوظ للظواهر السلبية خلاله، كانتشار المتسولين والباعة الجائلين في الأماكن السكنية والمراكز التجارية الذين يستغلون شهر الرحمة والأجر، ويستدرجون عواطف الناس بغية جني الأموال.

وأوضح العميد بن هديب، أن هناك جمعيات ومؤسسات خيرية معتمدة وبصورة رسمية من قبل الدولة، داعياً بذلك الأفراد الراغبين في التبرع ومساعدة المحتاجين في سبيل عمل الخير وكسب الأجر والثواب من التوجه إليها، والمساهمة المجتمعية في الحدّ من انتشار الجرائم التي يرتكبها المتسولون، مشيراً أن التسول سلوك يعاقب عليها القانون.

وأضاف رئيس فريق لجنة ضبط المتسولين والباعة الجائلين بشرطة الشارقة، المقدم جاسم محمد بن طليعة، أن الحملة تأتي استمراراً لجهود القيادة في الحد من الممارسات غير المشروعة، التي تنشط في مواسم معينة، وتتركز بالقرب من المناطق التجارية والسكنية والمساجد، مؤكداً على الجهود المتواصلة للفرق الأمنية المنتشرة في مختلف المناطق بالإمارة، داعياً أفراد المجتمع الى التعاون مع أجهزة الشرطة في حال رصد أي من حالات التسول، والإبلاغ الفوري عبر الرقم المجاني (901) أو (80040)، أو عبر خدمة "حارس" المتوفرة عبر المواقع الالكترونية لشرطة الشارقة.